儘管有民眾以徒增生活成本為由激烈反對，但倫敦仍把原本僅在部分地區施行、針對污染最嚴重車輛加徵費用以減少交通碳排的措施，於29日擴大到全倫敦實施。

路透社報導，超低碳排範圍（Ultra-Low Emission Zone,ULEZ）2019年開始在倫敦中心一小部分地區推行，2021年擴大實施範圍。如今在全市實施後將把其他500萬人居住的地區都納進，而這些地方通常公共交通網絡較為匱乏。整個倫敦約900萬人口。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）力推超低碳排範圍，供作減少空污相關疾病造成的死亡及因應氣候變遷的核心舉措。

但反對者認為，在民眾已然受生活成本增加所苦之際，政府再向數以千計老舊、污染較嚴重車輛的駕駛人每天收取12.5英鎊（約新台幣512元）費用並不公平，且會造成經濟損失。

不過沙迪克汗上週仍說：「我決定擴大超低碳排範圍，因為專家認為這將能挽救性命。這不是件容易的事，但當有毒空氣被發現與癌症、失智等症狀有關時，我們的行動就絕不能拖延。」

沙迪克汗表示，倫敦有9/10的汽車符合超低碳排範圍的規範標準，不會受影響；但反對者對這個數字提出質疑。

抗議人士找超低碳排範圍執法用攝影機洩憤。據倫敦大都會警察局（Metropolitan Police）記錄，截至8月1日為止，有164台攝影機被偷、185台遭破壞。社群媒體平台上也出現涉嫌破壞公物的影片。

倫敦的交通當局表示，他們已經強化攝影機的防護措施。當局計畫在倫敦近郊設置共2750個攝影機，其中1900個已到位。

倫敦外圍和南側莎麗郡（Surrey County）5個受影響地區的有關當局，上月提出法律挑戰，但都無法阻止超低碳排範圍擴大。還有幾個與倫敦接壤的地區，當局拒絕張貼提醒駕駛人正靠近實施範圍的告示，以作為抗爭。

超低碳排範圍擴大實施在全英也引發辯論。英國的目標是在2050年底前實現零碳排，相關環境政策還必須兼顧不氣跑選民。

在預計明年進行的全國大選前，反對黨工黨（Labour Party）的民調遙遙領先執政的保守黨（Conservatives），但工黨上個月在一場補選以些微差距落敗，這項超低碳排範圍政策被認為是敗選因素。

為平息補選受挫引發的強烈抗議，工黨籍的沙迪克汗宣布提供額外資金，讓全倫敦有不符規定汽車者都適用報廢車輛補助。但批評人士認為，這項雖提供達2000英鎊（約新台幣8萬2000元）的補助仍僅屬杯水車薪。