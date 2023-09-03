中度颱風海葵來勢洶洶，尚未接近金門就把一具直徑約35公尺、比籃球場還大的大陸漂流定置箱網，隨著大浪吹到金門峰岸際。（民眾提供）

中度颱風海葵來勢洶洶，尚未接近金門就把一具直徑約35公尺、比籃球場還大的大陸漂流定置箱網，隨著大浪吹到金門峰岸際，民眾看到後覺得非常誇張，就連前往協助處理的海巡隊人員也傻眼，一時間也手足無措，只能先回報上級等待進一步指示。

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊指出，該單位巡邏組於昨（2）日下午2時許，於金門峰岸際發現一具漂流定置箱網（直徑約35公尺），隨即實施封鎖線拉設並擴大搜索，經查證疑似為大陸近海箱網受颱風外圍環流影響，遭風浪拍打至金門地區岸際，後續將透過相關管道拖帶返回。

海巡署表示，中度颱風「海葵」來勢洶洶，雖然目前金門縣政府尚未發布禁（限）制公告，基於民眾生命安全，金馬澎分署第九岸巡隊與轄內警政、消防等單位密切配合並分別於金東、金西及烈嶼等三區域派出多組巡邏人員，針對金門轄內觀浪熱點加強實施柔性宣導，以確保民眾生命財產安全。

第九岸巡隊提醒，颱風天海邊總是少不了追求刺激冒險觀浪民眾，即使目前豔陽高照，都會因颱風外圍環流及其風力影響，造成金門沿海迭有長浪發生，不只在颱風來襲時應注意安全，於颱風前、後更是最容易被疏忽的高風險時段。

第九岸巡隊呼籲，民眾及漁民於颱風期間避免外出到岸際觀浪，船隻避免出海作業，海巡人員將全天候堅守崗位，隨時掌握颱風最新動態，並加強宣導漁民做好防颱措施。