日本首相岸田文雄今天在美國與南韓總統尹錫悅會談，內容涉及日韓關係、因應北韓研發飛彈等，但未觸及日方研擬中的「核處理水」入海問題，研判可能是避免讓尹錫悅感到為難。

日本讀賣新聞報導，岸田今天凌晨（美國當地時間8月18日下午）在美國大衛營（Camp David）跟尹錫悅會談約20分鐘，會談中並未觸及日本有意將「核處理水」排放入海的議題。

有關「核處理水」，尹錫悅政府已表達尊重聯合國（UN）國際原子能總署（IAEA）提出認同排放入海具妥適性的綜合報告書。不過，由於南韓國內對尹政府的應對作為有所批評，研判日方認為有必要顧慮尹錫悅，避免讓他陷入為難處境，所以沒有在日韓領袖會談中討論「核處理水」。

岸田會談後在美國華府受訪時說，兩人沒有討論到「核處理水」；尹錫悅也在記者會上說，「（核處理水）沒有成為會談討論議題」。

尹錫悅指出，他們相信IAEA的調查，但能否按原訂計畫進行處理，必須由國際社會進行具透明度的檢查。

岸田與尹錫悅在會談上都有共識，即在日韓關係改善的支持下，兩國在各領域的合作持續取得進展。兩人談到持續研發核武器及飛彈的北韓時，再度確認強化日韓及日美韓合作。

雙方今年3月已在東京舉行日韓領袖會談，兩人也確認將盡快再度舉行領袖會談，並同意協調在今年秋天召開日韓「次長級戰略對話」，以及在今年底前舉辦「日韓高層經濟協議」。

日本東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出汙染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

日本政府日前提出以「今年夏天左右」為目標，持續評估「核處理水」開始排放入海的具體時間。（譯者：黃名璽/核稿：張茗喧）1120819