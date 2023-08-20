日本政府有意將存放在福島第一核電廠腹地內的「核處理水」排放入海，首相岸田文雄今天為確認相關情況親上火線，已抵達福島第一核電廠視察。

日本TBS電視台報導，岸田說，身為政府負責人，希望親自確認並直接說明自己的想法，「我認為站在國家立場，已到了應該做出（核處理水入海）判斷的最後階段」。

岸田除視察福島第一核電廠，也預定跟東京電力公司幹部交換意見。另外，岸田有意跟日本全國漁業協同組合聯合會（全漁聯）的會長會談，日本政府正協調最快明天促成這場會談。

經過上述流程後，岸田考慮將在本週上半週召集相關部會首長會議，決定何時將「核處理水」排放入海。日本政府正就8月底前開始排放作為方向進行協調。

日本經濟新聞報導，要將「核處理水」排放入海，如何尋求擔心「風評被害」（指受某事影響而引起外界負面觀感）的漁業相關人士理解仍是課題之一。

另外，雖然聯合國國際原子能總署（IAEA）在7月彙整的報告書中，做出日本排放入海計畫「與國際安全標準一致」的結論，但中國等國家依舊對排放入海有所反彈與憂慮。

日本東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠在2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出汙染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

日本政府日前提出以「今年夏天左右」為目標，持續評估具體的「核處理水」開始排放入海時間。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120820