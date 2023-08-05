英國房價受到央行持續升息、利率上升影響，在過去一年中的跌幅，創下2009年以來最大紀錄，與去年7月相比下跌3.8%。

《路透社》報導，英國最大的建築社群「遍布全國」（Nationwide）指出，英國今年6月的平均房價比去年下跌3.5%，7月跌幅更重達3.8%，創下2009年以來最大紀錄。

英國房價在去年3月創下17年新高紀錄，對比2020年新冠肺炎疫情開始前，高出了20％。Nationwide當時指出，全英國房價在去年3月飆漲14.3%。但受利率持續上升影響，房價開始反轉向下。

英國通膨居高不下，英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）日前決議升息1碼，主要利率來到5.25%，是英國央行連續第14度升息。

英國每日電訊報先前報導，美國處於一場全面的抵押貸款災難之中，因高利率導致房地產市場癱瘓，如今一場美國式的房價災難正襲擊英國，而且損害恐更加嚴重。