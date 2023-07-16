好大膽！北市一輛銀色賓士11日下班時間，行經內湖科學園區時，竟無視前方員警指揮交通，趁隙加速左轉硬闖，結果員警當機立斷「肉身追車」，霸氣擋在車輛前方成功逼退。影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言大讚，「阿SIR快速回防，真的帥爆！」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享一段30秒的行車紀錄器影像，拍攝地點位於北市內湖瑞光路和港墘路口，從畫面中可以看見，11日下午6時許，正值下班尖峰時刻，一名員警站在路口處進行交通管制，怎料一輛銀色賓士竟無視指揮，趁隙加速左轉硬闖，被員警逮個正著，轉過身拔腿狂追，整個人擋在車輛前方，一邊吹哨、一邊高舉指揮棒逼退賓士車，此時橫向車道號誌燈也剛好轉綠，賓士車只能默默退後。

影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言大讚，「致敬這位警察，祝您英勇行為造就您一生平安」、「內科的警察面對這種插隊／不遵守號誌的都很強硬，必須給讚，Respect！」、「內科的警察跟義交都很盡心，超感謝」、「超帥 ，這位警察大人必須點讚了」、「警察這個靈動的加速真的帥」、「這阿SIR的快速回防，真的帥爆！！！」、「這回防速度比中華隊還快」。

不過，也有不少網友提醒「警察真的超危險，如果這個人哪根筋不對油門踩到底又要多一個孝子了」、「好危險的交警，用生命再擋車」、「哇靠這個起步速度…但是阿SIR還是要注意自己安全欸」、「垃圾人無處不在，警察先生請保護好自己」。