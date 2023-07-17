八德警分局表示，通過考驗者可獲得專屬警察背包。（桃園市八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

學生放暑假無處去，桃園市八德警分局將於本周六舉行「尖端刑警大徵選－I NEED YOU！」體驗營、「小小警察體驗營」，除了讓孩子們更了解警察的工作外，也盼藉此機會強化孩子的網路安全觀念，這次更邀請詠春拳教練和射擊教官來教授孩子防身術、體驗射擊攻堅，通過考驗者還能獲得專屬的警察背包，活動名額有限，趕緊報名。

八德警分局表示，本周六（22日）登場的包括「尖端刑警大徵選－I NEED YOU！」和「小小警察體驗營」。「尖端刑警大徵選－I NEED YOU！」活動時間為早上9點至12點半，報到時間為早上8點半；「小小警察體驗營」活動時間為下午2點至5點，報到時間為下午1點半，地點皆位於八德警分局內。

首場「強化少年網路安全觀念」預防犯罪宣導將在八塊厝民俗藝術村舉行，活動時間為8月5日早上10點至12點，第2場「強化少年網路安全觀念」預防犯罪宣導則將於八德區大勤街內的藝墅天地籃球場辦理，活動時間為8月12日早上9點至12點。「防制少年淪為詐欺集團成員或擔任車手」預防犯罪宣導將在八德區瑞發街、興豐路825巷交叉處的八德藝文廣場辦理，活動時間為8月20日早上9點至12點。

八德警分局表示，這些活動內容皆結合識詐法治教育、強化少年網路安全觀念、防制兒少相關性私密影像犯罪與被害等，內容相當豐富，名額有限，活動資訊請洽「桃園市政府警察局八德分局」及「社團法人桃園市愛陪伴親子教育協會」臉書粉絲團。

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