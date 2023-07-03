《櫃買市場》竣邦-KY申請第一上櫃 17:192023/07/03 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竣邦-KY(4442)今天向櫃檯買賣中心申請股票第一上櫃，該公司主要產品為平織、針織、無紡布等，2002年營收11.64億元，稅前淨利0.75億元，每股盈餘2.31元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《基金》7月下旬這事登場 A股有望反彈盤堅 《期貨》期貨市場ESG資訊平台上線 《傳產》最冷上半年 南二都買賣移轉棟數創近3年低！ #竣邦 #KY #申請 #第一上櫃 #櫃買市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 《通信網路》遠傳落實低碳永續門市 年減碳近700公噸 08:582023/07/03 財經 《證交所》證交所創新板主題式業績發表會 新登場 07:472023/07/03 財經 《產業》 TrendForce：全球筆電Q2季增15.7% 兩需求率先回溫 16:392023/07/03 財經 《電腦設備》華孚H1營收年增5成 含山廠預計今年第3季投產 14:382023/07/03 財經 疑似美鷹會幕後出資 台美合破史上最大宗大麻海運走私 15:062023/07/03 社會 《基金》0056首次季配 0050除息同步 最後買進在這天 17:092023/07/03 財經 《興櫃股》群益證主辦 華懋申請轉上市掛牌 08:482023/07/03 財經 蔡總統抵桃園機場 視察「加速擴大吸引國際觀光客」方案 16:112023/07/03 生活 《科技》歐洲智慧機冷颼颼 「這」家陸廠逆勢增 14:182023/07/03 財經 NBA》球哥確定下季膝傷完全缺席 公牛申請傷病特例因應 10:292023/07/03 體育 視察通勤月票 謝國樑：期待能推出自動加值功能 10:022023/07/03 生活 爆一場新革命 電子9哥大洗牌！謝金河曝1罕見1沒發生過 05:002023/07/03 財經 擴大租金補貼專案開放申辦 北市採隨到隨辦、不午休 16:002023/07/03 生活 高鐵App即起可買自由座 限車站內購買、須靠近機台 10:582023/07/03 生活 《台北股市》H1台股奪新興亞股吸金王 漲幅近2成雙冠王 15:482023/07/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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