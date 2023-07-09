洛杉磯天使9日再度於「洛城內戰」不敵道奇，大谷翔平轟出本季第32號全壘打，3安猛打賞精彩演出，但是道奇國聯明星4人組的貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、JD馬丁尼茲（J.D. Martinez）、捕手威爾史密斯（Will Smith）全數都有好表現，終場道奇10比5獲勝。

本屆明星賽因為「神鱒」卓奧特（Mike Trout）受傷退出，天使打線只有大谷1位球星，難以抵擋道奇的大棒。開賽大谷首打席安打，但隊友打不出去，他被困在壘上回不來，首局下道奇貝茲即率先轟出陽春炮（第26轟）。

第2局道奇打出大局，孟西（Max Muncy）陽春炮之後攻佔兩出局滿壘，弗里曼擊出二壘打掃回兩分，威爾史密斯安打再添兩分，總計單局5分。大谷在第3局以三壘打再度為球隊開道，但還是無法得分。道奇弗里曼、馬丁尼茲後來各追擊1發陽春炮。

天使第6局終於連續安打拿下分數，大谷第7局轟出兩分全壘打，這是433呎的強力火炮。明星賽前32轟，差一點追上他自己2021年球季的33轟紀錄。9局上天使進佔滿壘，大谷高飛犧牲打追回1分，個人3安打3打點。天使左投德梅斯（Reid Detmers）3.1局被打7分吞敗。

道奇貝茲此戰擔任本職的外野手，他前役守二壘的時候還在比賽中要與大谷握手，貝茲說他從未和大谷說過話，趁此機會認識一下。道奇兩戰橫掃天使，這是雙方各自在明星賽前最後一場比賽，天使45勝46負還是沒保住5成勝率。