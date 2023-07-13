日籍好手大谷翔平擁有良好的作息規律，他在明星賽期間表示，自己已經不記得本季有沒有在外用餐，不過根據日媒《Full-Count》報導，大谷翔平透露自己近日曾造訪西雅圖當地知名景點星巴克創始店，這讓店員感到相當驚喜，「這是真的嗎？太酷了！」

西雅圖旅遊勝地派克市場是世界知名景點，星巴克創始店就位在這裡，這家店不僅出售咖啡，還販售創始店才有的限定商品，幾乎每一天都大排長龍，全明星賽後的第2天仍是人山人海，《Full-Count》記者也在當天中午12點開始排隊，花了30分鐘才進入店內，該店一位女性店員說：「今天客源和平時差不多，但可能是明星賽的緣故，所以棒球迷非常多，幾乎戴著水手和道奇的帽子。」

今年球季結束，大谷翔平就會再次成為自由球員，每支球隊都有機會網羅他，水手球迷利用地主優勢，在昨天的全明星賽上高喊「來西雅圖吧」，正大光明招募大谷翔平入隊。女店員也向大鼓翔平喊話，「大谷翔平是歷史、也是世界第一的棒球員，真心希望你能加入水手，並再次光臨這家店。」

大谷翔平先前在明星賽期間透露，自己很少外出，球季期間主要往返於球場和家之間，今年4月前往東岸與洋基進行系列賽時，更從未去過紐約街頭，讓現場記者驚訝不已，被問到本賽季有沒有在外用餐過，大谷翔平表示自己不太記得了，但印象中是沒有。