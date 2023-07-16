Shohei Ohtani hits his 33rd homer of the season! pic.twitter.com/riJ5zV548w — MLB (@MLB) July 16, 2023

The @Angels are the first MLB team to face a 6+ run deficit in the 7th inning or later, erase that deficit, then fall behind again by 3+ runs and yet still win the game since the Phillies did so against the Pirates on September 16, 1930. — OptaSTATS (@OptaSTATS) July 16, 2023

天使近期連敗不止，傳出球隊堅決不賣大谷翔平的想法也有所動搖，隊內氣氛深受影響，16日交手太空人，天使要證明還有一爭季後賽的能力，此戰他們在落後6分劣勢下不輕言放棄，終在延長賽靠著再見失誤擊退太空人，2度落後3分以上卻能還能贏下比賽，天使也寫下93年以來首見紀錄。

9下落後3分，大谷翔平先打出點燃球隊攻勢的全壘打，是他本季第33轟，天使靠著對方捕逸及安打追平比數，將比賽帶著延長賽。談到大谷翔平全壘打，緊接下一棒打擊的沃德（Taylor Ward）詮釋得唯妙唯肖，「我看到球後面冒出煙，我們沒有放棄並持續戰鬥，是大谷的全壘打點燃了勝利的煙火。」

沃德此戰貢獻良多，本戰繳出猛打賞外，10局下擊出內野滾地球造成太空人防線大亂，幫助天使獲得再見分。有趣的是，天使本季3場再見比賽，都不是靠著安打所完成，前兩次分別是5月5日交手遊騎兵及6月26日對陣白襪，皆以再見暴投獲得勝利。

天使此戰一度落後6分，按照球隊最近狀況似乎準備把連敗延續下去，卻奇蹟似逆轉取勝，根據《OptaSTATS》提供的數據，天使隊是自1930年9月16日費城人以後，首支7局後與對手差距6分以上，成功追平後卻再度落後3分以上差距，還贏下比賽的球隊。