Shohei Ohtani hits his 33rd homer of the season! pic.twitter.com/riJ5zV548w — MLB (@MLB) July 16, 2023

洛杉磯天使16日展現捍衛主場的決心，與太空人演出轟轟烈烈的打擊大戰，一度落後6分的天使在第7局單局追平，遭到太空人領先之後又在9局下追平，包括大谷翔平個人第33轟出爐。雙方12比12殺進延長賽，終場天使以13比12逆轉勝。

天使瑞吉福（Luis Rengifo）第2局擊出右外野撞牆的二壘打，裁判檢視重播之後改判為3分全壘打。太空人失分之後很快追回，第3局塔克（Kyle Tucker）安打撈回兩分，第4局馬多納多（Martin Maldonado）二壘打再撈兩分超前天使。

第7局太空人打出大局，連續安打得分，後面阿布瑞尤（Jose Abreu）3分彈收尾，以9比3大幅領先。不料天使打者也在7局下大爆發，內托（Zach Neto）兩分炮、穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）3分彈炸裂，加上安打單局灌6分，追至9比9平手。

太空人麥柯密克（Chas McCormick）第8局轟了兩分彈，9局上安打得分，打到9局下又領先天使3分。天使最後進攻機會，首位打者是大谷翔平，他前面4打數掛零，關鍵時刻奮力轟出中外野陽春炮。挨轟的太空人投手普瑞斯利（Ryan Pressly）前一場在9局下連續K掉大谷翔平在內的3位打者，這次他連被敲4安弄成滿壘，捕手馬多納多發生捕逸失分，瑞福洛（Hunter Renfroe）趁勢擊出追平安打！

延長賽10局下，大谷翔平獲得故意四壞，二壘還有起始跑者。沃德（Taylor Ward）打成內滾，太空人游擊手凱辛格（Grae Kessinger）發生傳球失誤，被天使跑回致勝分，結束這場合計31支安打的大戰。