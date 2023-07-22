El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023

Que foto espetacular. Messi se preparando para fazer sua estreia pelo Inter Miami, e dois campeões como Serena Williams e LeBron James registrando o momento. O efeito Lionel Messi é gigantesco. #GOAT𓃵 pic.twitter.com/aOr2tIHJqC — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 22, 2023

MLS（美國足球大聯盟）球隊邁阿密國際22日聯賽盃交手墨西哥隊伍藍十字，也是阿根廷球王梅西（Lionel Messi）離開PSG（巴黎聖日耳曼）後，首度代表職業隊比賽，比賽第54分鐘梅西替補上陣，現場球迷歡呼聲不斷，就連湖人球星詹姆斯（LeBron James）、網壇傳奇小威廉絲（Serena Williams）也到場朝聖，兩隊鏖戰至1比1平手，梅西在傷停補時，靠著最擅長的自由球破門絕殺對手，率邁阿密國際2比1擊敗藍十字，拿下連賽盃首勝。

梅西直到上周才正式向球隊報到，體能和狀態還沒完全恢復，與隊友也尚未建立默契，梅西此戰和巴塞隆納老戰友布斯克茲（Sergio Busquets）一同在板凳待命，加上已經達成協議但尚未報到的阿爾巴（Jordi Alba）、傳聞甚多的伊涅斯塔（Andres Iniesta），邁阿密國際遭人戲稱為「巴塞OB隊」。

邁阿密國際後防線頻遭打穿，看得場邊的梅西心驚膽跳，但仍靠著羅伯特泰勒（Robert Taylor）破門取得領先，下半場梅西開始熱身，引來場邊一陣歡呼，這位現役球王終於在第54分鐘時上陣，觀眾席上的球迷紛紛起立給予掌聲喝采，詹皇和小威也拿起手機狂拍梅西。

梅西活絡球隊進攻，在右路配合撞牆突破、送出精準直塞球，只不過隊友終結能力不足，比分無法拉開，到了比賽第65分鐘，藍十字球員禁區起腳順利扳平比分，比賽來到傷停補時，梅西在第93分鐘藉著自由球，打進在邁阿密國際的第一顆進球，寫下令人難以置信的神劇本，球隊老闆貝克漢（David Beckham）也露出招牌笑容，終場邁阿密國際靠著梅西自由球絕殺，以2比1取勝。