華宏表示，近一兩年積極的調整產品結構，將一些毛利偏低的產品逐漸淘汰，轉往開發附加價值較高的品項。因此，雖營收無法與過往有疫情紅利加持的狀況下相比，而實際上高附加價值的品項已比之前銷售增加更多。

此外，Mini-LED背光顯示器仍是未來看好的品項，預期在TV與車載面板都會持續成長，挹注營運動能。熱導事業部現階段正與客戶開發伺服器及5G設備的散熱材料，若未來通過驗證，亦能為華宏帶來正向的獲利機會。