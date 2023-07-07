華宏表示，近一兩年積極的調整產品結構，將一些毛利偏低的產品逐漸淘汰，轉往開發附加價值較高的品項。因此，雖營收無法與過往有疫情紅利加持的狀況下相比，而實際上高附加價值的品項已比之前銷售增加更多。
此外，Mini-LED背光顯示器仍是未來看好的品項，預期在TV與車載面板都會持續成長，挹注營運動能。熱導事業部現階段正與客戶開發伺服器及5G設備的散熱材料，若未來通過驗證，亦能為華宏帶來正向的獲利機會。
華宏(8240)6月合併營收6.47億元，月減5％、年減14％；累計上半年營收35.69億元，年減29％。公司第2季營收19.54億元，季增21％，單季營收已較首季回升，面板產業即將進入傳統旺季，而各品牌廠也隨時管控產線稼動，華宏認為，之前失衡的庫存有望恢復到健康水位。
華宏表示，近一兩年積極的調整產品結構，將一些毛利偏低的產品逐漸淘汰，轉往開發附加價值較高的品項。因此，雖營收無法與過往有疫情紅利加持的狀況下相比，而實際上高附加價值的品項已比之前銷售增加更多。
此外，Mini-LED背光顯示器仍是未來看好的品項，預期在TV與車載面板都會持續成長，挹注營運動能。熱導事業部現階段正與客戶開發伺服器及5G設備的散熱材料，若未來通過驗證，亦能為華宏帶來正向的獲利機會。
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