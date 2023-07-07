隨著AI、HPC帶動全球半導體需求續增，旭東半導體設備出貨量亦逐步攀升。公司近期參加大陸半導體展，吸引相當多廠商前往洽談，大陸客戶對旭東半導體設備亦表現出高度興趣。近年來旭東在半導體設備方面的研發投入成果卓越，其中包括半導體自動倉儲與自動拆包設備在國際間的能見度日益提升，半導體檢量測設備與國際大廠的合作測試展望正向。旭東不間斷的開發出符合國際大廠需求之設備，預期業績將隨著市場需求而持續增長。

除了半導體訂單持續湧入外，面板製造設備也是旭東另一項營運重要的動能。根據研調機構Omdia的最新報告指出，受惠筆電、LCD電視面板訂單激增，面板廠總產能利用率從2023年第1季66％回升至第2季的74％；面板廠產能利用率穩定成長，今年面板供需大致平衡，明年隨液晶電視汰換潮到來，面板需求可望再度爆發。

旭東近年陸續推出多款全自動生產設備，台系、陸系面板廠皆為旭東客戶，在面板產業景氣回溫，客戶資本支出回歸正常的過程中，對於旭東多元化、高值化整合性設備需求將逐漸增溫，加上半導體設備佈局漸趨完整，後續營運正面看待。