野村e科技基金經理人謝文雄表示，隨著AI發展，將應用在更廣泛的領域，包括物聯網IoT、工業自動化和智慧家電，都有不同等級的算力要求，最終AI可能有助於刺激電子產品和大多數類型半導體的成長，值得注意的是，從AI、電動車到自駕車，都需要晶片，因此，AI有望推動半導體相關產業大幅成長。

Gartner預估AI半導體成長性優於總體半導體平均，全球AI半導體市場2021～2026年複合成長率為19.9％，5年成長2.5倍，台灣在AI技術供應鏈中，提供半導體製造及IC設計服務，設計服務可降低客戶開發ASIC的門檻，長期成長性看好。

謝文雄表示，大盤有強力支撐，預計第三季將是庫存落底的時間，從下半年展望明年，各產業谷底復甦機會已經出現，最重要的是AI長期成長性依然看好，隨著伺服器新平台推出及AI晶片需求增加，預估企業將重新編列更高的資本支出預算增加AI投資，科技股將進入新多頭格局。