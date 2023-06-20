電子業市況放緩，永光積極切入高階材料應用，提高半導體封裝、車用IC與顯示器產品及 Mini／Micro LED 化學材料。Mini LED光阻劑已穩定出貨國內LED領導廠商，Micro LED光阻劑開始銷售，未來有機會出貨給大陸、南韓廠商。

永光5月營收年減15.04％；其中，5月色料化學品年減11％，特用化學品年減25％，碳粉年減17％，電子化學品年減10％，醫藥化學品年增6％。

永光表示，受到全球經濟趨緩之影響需求不佳導致營收減少，導致5月營業淨利年減2,984萬元；加上去年5月有認列轉投資公司（聚鼎科技）分配現金股利約3,560萬（今年為4月認列1,200萬），稅前淨利298萬元，較去年同期減少7,093萬元。

永光電子化學品中光電產業比重約四成，光電包含面板與 LED 業漿料、顯影液與光阻劑等；半導體佔六成，包含前端成熟製程、後端封裝所需的光阻劑與感光聚醯亞胺（PSPI）等材料，及碳化矽研磨漿料、拋光液等。

永光指出，LED包含漿料與各製程光阻劑，目前 Mini、Micro LED 的正型與負型光阻劑為主要銷售，Micro LED 趨勢具備成長性，未來市場大小要觀察終端產品的應用擴增程度。此外，因應客戶需求，電子化學也搶進光阻剝除液（stripper）市場，適用半導體材料製造。