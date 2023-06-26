民眾黨主席兼總統參選人柯文哲與民進黨立委高嘉瑜，昨（25）日在光大寮聚寶宮環島祈安遶境儀式同台，期間柯被媒體捕捉到，多次盯著高受傷的腳看。高嘉瑜事後受訪表示，她的腳從3月受傷，到現在都還帶著護踝，柯文哲基於人情義理與醫生立場表達關心，是「人之常情」。

高嘉瑜今年3月受邀前往美國，參加美國國務院的國際領袖人才訪問計畫時，在當地機場被行李砸傷腳踝，她當時PO出傷勢照，自嘲腳「腫得像麵龜」，並透露醫生指出她的腳有韌帶撕裂傷。

柯文哲（中）關心高嘉瑜（右）的傷勢復原狀況。（圖 / 擷取自中天新聞YouTube）

而昨天高嘉瑜被媒體捕捉到與柯文哲有說有笑的畫面，柯還多次低頭、甚至微蹲看高的腳踝傷勢復原情形。高嘉瑜事後受訪表示，柯文哲可能是站在醫生關心受傷病人的角度，所以觀察她腳的狀況。

有記者問高嘉瑜，有覺得柯文哲特別關心她嗎？高回應，過去在台北市議會確實跟柯有互動，他基於人情義理與醫生立場表達關心，「我相信都是人之常情」。