協易機近期股價迭有表現，再度被證交所列為警示股，21日公布自結5月合併營收4.43億元，年增100％，稅前淨利0.8億元、轉虧為盈，年成長544％、淨利歸屬母公司0.67億元、年增幅435％；EPS達0.42元，年成長423％；4、5月EPS合計0.59元，加上第一季EPS為0.30元，前五月EPS回升至0.89元。

協易機董事長郭雅慧表示，協易機過去幾年轉型，不再只是銷售單機，提供客戶加入自動供料及感知器等功能的智慧自動化產線，效應因遭逢疫情期間而未顯現。但隨著疫情逐漸消散，協易機開發的伺服沖床用電量只有傳統沖床的三分之一至二分之一，可廣泛運用在各類型的沖壓製程及多樣產業，是產業客戶面對低碳生產的堅強後盾，不過交期也從原本半年以上延長至一年以上。

協易機指出，全球興起節能減排及ESG風潮下，伺服沖床需求持續增加。協易機去年取得歐盟CE認證，已打入歐洲電動車及家用品產業的設備供應鏈體系，也加入美國家電設備供應鏈，也成為美國、歐洲及日本汽車零件業的設備供應商。航太及無人機需要使用特粗材料及異材質，也會用到伺服沖床，目前伺服沖床佔協易機整體營收25％。

協易機強調，協易機以環保節能、智慧高效的設計理念出發，全系列伺服沖床直驅式結構設計，搭載伺服沖床專用馬達，驅動軸與馬達一體化可直接減少能源消耗，提升成品品質與產能。低轉速、高扭矩的馬達特性，可彈性控制衝頭的運動與速度，提供最適化的沖壓曲線，不僅可以降低回彈或破片，同時也延長模具的使用壽命。同時，馬達兼具回生發電功能，透過電容儲存馬達減速或由其他機械能所轉換的電力，依據各種實際應用，伺服沖床的耗電量相較於傳統機械沖床，僅約二分之一甚至三分之一，有效回收能源再利用。馬達散熱採用風扇冷卻方式，有別於水冷系統，可以為客戶省下在冷卻設備的投資及其高額的電費。

協易機指出，隨著工業4.0、智慧製造的產業發展，在智慧機械的基礎上，協易機智慧沖壓解決方案透過收集感測數據以及生產資訊可視化，客戶可即時掌握機台與生產的狀態，當異常發生時，則可快速應對，減少停機時間。同時依客戶需求提供各類管理與耗能報表，協助客戶實現智慧製造及低碳生產的目標。