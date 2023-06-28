創意預估今年營收將年增雙位數百分比，持續創新高，且獲利成長幅度優於營收，主要動能為Turnkey業務之企業級SSD控制晶片、網通交換器晶片與數位相機產品。同時，創意也將持續取得新專案與招募研發人才將支撐NRE營收，只是因為創意今年Turnkey業務營收成長較強勁，故毛利率預計將微幅年減。

創意獲市場以及法人圈點名為AI重點個股，創意目前已獲得數項AI專案，其中主流NRE專案逾50%與AI相關。因設計週期較長，專案總價亦較高，多數AI專案採7/5奈米製程，這些專案將穩健挹注創意2023~2025年NRE營收。

法人表示，創意首項5奈米專案有望於今年第四季到明年第一季完成設計定案，並在客戶完成驗證後於明年下半年進入量產。此專案將使創意於AI發展之長期趨勢上立於優勢地位。

法人進一步指出，儘管AI ASIC在產業界已行之有年，但仍見到CSP與新創公司之需求持續提升，主要動能來自五大關鍵，包括強勁AI需求將抵銷早期設計資源投入；CSP試圖創造產品差異化；未來設計資源成長有限；海外勞動成本、IP授權與EDA工具之使用成本較高，將降低效率；以及7/5奈米設計服務市場之新進者較少。創意持續累積成功的設計實績將使其在AI市場長久生存，此風潮已為創意帶來長線營運支撐。