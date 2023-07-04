上半年為工業產品出貨旺季，信邦今年上半年業績表現亮眼，6月合併營收29.3億元，月增0.25%，年成長14.68%，連續55個月創下單月歷史新高，信邦表示，6月合併營收續創單月新高，主要是因汽車及工業應用等產業之銷售分別較5月成長10.6%及5.47%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收83.99%；連接器及零組件銷售佔16.01%；就產業別銷售分佈，綠能產業佔合併營收32.28%；工業應用產業佔27.69%；通訊及電子周邊產業佔16.96%；汽車產業佔14.35%；醫療及健康照護產業佔8.72%。

第2季合併營收為87.65億元，季成長2.95%，年成長16.5%，亦創下單季歷史新高，累計上半年度合併營收為172.78億元，較去年同期成長19.44%。

信邦第2季合併營收為87.65億元，季成長2.95%，年成長16.5%，亦創下單季歷史新高，累計上半年合併營收為172.78億元，較去年同期成長19.44%，為歷年同期新高。

相較於去年同期，今年上半年醫療及健康照護產業成長9.35%、汽車產業成長36.05%、綠能產業成長60.12%、工業應用產業成長18.5%、通訊及電子周邊產業減少21.75%。

展望第3季，信邦表示，由於消費性電子需求疲弱，第3季營收可望與第2季持平或略為成長。