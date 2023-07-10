櫃買中心將於7月14日審議鑫傳(6856)上櫃案，鑫傳主要經營衛星頻道、銷售電視廣告開口時段、為有線電視系統台業者製作新聞及節目內容，及以衛星頻道銷售產品等，董事長為廖紫岑，推薦證券商為台新綜合證券及富邦綜合證券。