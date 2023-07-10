該公司申請時資本額2.4億元，去年營收3.97億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為1.18億元，每股盈餘為4.90元。今年第1季營收為1.01億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為0.27億元，每股盈餘為1.13元。

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