該公司申請時資本額2.4億元，去年營收3.97億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為1.18億元，每股盈餘為4.90元。今年第1季營收為1.01億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為0.27億元，每股盈餘為1.13元。
《興櫃股》鑫傳7月14日上櫃審議
櫃買中心將於7月14日審議鑫傳(6856)上櫃案，鑫傳主要經營衛星頻道、銷售電視廣告開口時段、為有線電視系統台業者製作新聞及節目內容，及以衛星頻道銷售產品等，董事長為廖紫岑，推薦證券商為台新綜合證券及富邦綜合證券。
櫃買中心將於7月14日審議鑫傳(6856)上櫃案，鑫傳主要經營衛星頻道、銷售電視廣告開口時段、為有線電視系統台業者製作新聞及節目內容，及以衛星頻道銷售產品等，董事長為廖紫岑，推薦證券商為台新綜合證券及富邦綜合證券。
該公司申請時資本額2.4億元，去年營收3.97億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為1.18億元，每股盈餘為4.90元。今年第1季營收為1.01億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為0.27億元，每股盈餘為1.13元。
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