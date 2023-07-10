台灣葡萄王6月營收年增32.49%。自有品牌搶攻夏日旺季飲料市場及纖體需求，拉升機能飲品及保健食品實銷雙位數年成長達21.2%。代工業績表現看俏，年增62.41%。看準銀髮族保健市場，下半年度預計以獨家乳酸菌素材，開發骨骼保養產品；劑型部份也嚐試以新設軟膠囊產線爭取成品開發案，以提升代工多元性。海外代工業務拓展順利，獨家菇菌素材獲得美國代理商青睞，已進一步安排洽談合作計畫，日後必能為營收注入新動能。

上海葡萄王去年6月因中國大陸封控初解除，之前無法出貨商品在當月陸續恢復配送至客戶端，促使業績大幅提升。在如此高基期的基準下，今年上海葡萄王營收仍有年增11.64%的表現，上海葡萄王表示，6月份剛結束大型商展，已接觸百餘家客戶，目前積極爭取合作機會，下半年將接續正向成長趨勢。子公司葡眾6月營收年增3.44%是Q2單月業績最佳。Q2營收對比前季成長21.65%。去年因防疫產品熱銷，使得後疫情面臨較高基期，但隨著基期效應緩解，加上新品下半年度將陸續發表，屆時推升營業表現正向成長勢在必行。