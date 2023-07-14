主要是營建業和服務生產業的成長，抵消掉製業萎縮對經濟的影響。
在GDP計算項目裡，第二季服務生產業年增3％，超過首季的年增1.8％。雖然營建業年增幅度，從首季的6.9％縮小至6.6％，但增長幅度仍然可觀。
相較之下，製造業從首季的年跌5.3％擴大至年跌7.5％。
若跟前一季相較，第二季整體GDP經季調後季增0.3％，扭轉首季呈季跌0.4％的局面。
MTI在5月表示全年GDP成長預測值會維持在0.5％到2.5％區間，而成長幅度可能在此區間的中間值。
新加坡貿易和工業局（MTI）在14日公布第二季國內生產毛額（GDP）年增0.7％，高於市場預估的年增0.4％，也高於首季的年增0.4％。
主要是營建業和服務生產業的成長，抵消掉製業萎縮對經濟的影響。
在GDP計算項目裡，第二季服務生產業年增3％，超過首季的年增1.8％。雖然營建業年增幅度，從首季的6.9％縮小至6.6％，但增長幅度仍然可觀。
相較之下，製造業從首季的年跌5.3％擴大至年跌7.5％。
若跟前一季相較，第二季整體GDP經季調後季增0.3％，扭轉首季呈季跌0.4％的局面。
MTI在5月表示全年GDP成長預測值會維持在0.5％到2.5％區間，而成長幅度可能在此區間的中間值。
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