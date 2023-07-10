汎德永業表示，台灣車市持續火熱，加上BMW重磅電動車到港情況良好，6月BMW i系列純電車款iX、i4大量交車，推升純電車款交車占比連兩個月突破3成，而以預收單情況來看，本月電動車iX1、iX等車款銷售情況仍十分踴躍。汎德永業進一步表示，BMW電動車產品線完整齊全，並在台積極規畫電能生活藍圖，日前更已啟動全新BMW i5純電豪華房車線上預購，將推出全新BMW i5 eDrive40 M Sport與i5 M60 xDrive兩款車型，使BMW純電版圖更臻完整，預計年底前將可在台正式發表，挹注公司業績成長。

Porsche新車第二季大量抵港，推升Macan、Cayenne Coupe及純電動車Taycan交車數量大幅成長，目前Porsche熱門車款買氣居高不下，新車需求缺口仍大，訂單數量也維持穩定成長，加上主力車款全新Cayenne發表在即，整體市場成長性相當值得期待。

汎德永業進一步表示，旗下兩大經銷品牌BMW與Porsche買氣均相當高，在晶片缺貨、船運塞港情況逐漸緩解後，預估今年下半年新車市場仍將持續火熱，公司也將持續向品牌總代理確認交車時程，爭取更多新車配額，下半年新車銷售動能無虞。