6月合併營收1.82億元，年增率15％，主要成長動能為591房屋、8891汽車營運穩健，以及疫情趨緩後產業快速復甦造成缺工嚴重現象，推升旗下人力資源服務平台518熊班及小雞上工業績穩增，繳出亮眼成績。

數字科技旗下591房屋擁有海量不動產租、售與新建案刊登資訊，全面性服務抵禦房市榮枯變化，並推出多元化刊登方案，以優化定價模式，帶動平台營收大幅成長。8891汽車則推出全民賞車及車廠優惠新車上市促銷活動，憑藉高市佔率優勢及持續新增汽車報價與專業的試駕車評服務，進而提升刊登業務量增長，房車平台業績領先，繳出第二季合併營收5.43億元，創歷史單季新高。

展望下半年，數字科技秉持擴增服務項目、優化平台既有內容，盼能帶給使用者良好的體驗及完整的資訊內容，以期增加各平台的被使用頻率。近期勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，並且率先鎖定餐飲等服務業，加上邁入暑期打工旺季，許多大學生開始尋找工讀機會，數字科技旗下人力服務網站，518熊班、小雞上工等配合使用者習慣不斷優化，累計職缺刊登筆數持續成長，搶攻暑期人力資源需求。