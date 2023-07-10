六角2015年12月成立子公司王座餐飲，2016年啟動餐食分流管理，將旗下餐食品牌陸續移轉給王座經營。目前實收資本額1.7億元、六角持股74％，擁有銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將、京都勝牛、橋村炸雞等代理品牌。

王座公布2023年6月自結合併營收1億元，月增4.07％、年增達43.8％，改寫歷史次高。使第二季合併營收2.92億元，季增1.92％、年增達63.04％，刷新歷史新高。累計上半年合併營收5.79億元、年增達49.54％，續創同期新高。

王座表示，旗下品牌透過數位行銷、優化產品與推出新品帶動各門市營收動能，配合部分門市同店營收成長及新展「京都勝牛」台中LaLaport店挹注，使6月營收改寫次高，第二季、上半年齊締新猷。

王座目前全台共46家直營門市，包括「銀座杏子豬排」24家、「段純貞牛肉麵」及「京都勝牛」各8家、「大阪王將」6家，並透過再授權方式拓展海外版圖，目前、「段純貞牛肉麵」香港5家、美國2家，「京都勝牛」香港2家，合計海內外共55家門市。

王座年初甫取得「橋村炸雞」代理經營權，首家直營門市將進駐交通樞紐的環球板橋購物中心B1，預計8月3日開幕，看好地理優勢及高人流匯集將帶動業績長紅，並預計年底前在台北市信義區開出2家直營店，未來將開放國內加盟，啟動營收成長新動能。

除了已開出的「京都勝牛」台中LaLaport店外，王座下半年展店腳步加速，尚有「大阪王將」信義威秀店、「京都勝牛」新店威秀店、「橋村炸雞」板橋環球店及信義區2家直營店將陸續開出，日本、美加與英國等海外地區亦將同步推進。

王座首季稅後淨利3106萬元、每股盈餘1.82元，單季即賺贏去年全年、改寫全年新高。由於多數門市折舊已攤提完畢，王座預估第二季獲利表現將不遜於首季表現，今年規畫在台新展6～8家店，目標全年營收年增近2成、上看11億元，與獲利表現齊創新高。