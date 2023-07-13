受到房市降溫及景氣影響，振宇五金6月合併營收1億6263萬元，較去年同月成長1.36%，累計1至6月合併營收達9億4199萬元，較去年同期成長5%。

振宇五金指出，雖然今年上半年營收成長幅度趨緩，惟我國建物屋齡偏高，預期五金商品市場仍有老屋改造、修繕及維護等需求，為了吸引更多元的消費族群，振宇五金持續調整商品品項、進行人員培訓，盼以優質的商品及專業的服務滿足客戶一站式購足的消費體驗。

為優化營運績效及強化競爭力，振宇五金於111年順利完成恆春恒南店、梧棲文化店、桃園春日店、歸仁中山店、屏東建國店、宜蘭宜興店、小港山明店及鼓山華夏店等8家門市全新開幕，以及原有烏日溪南店、彰化中山店及新莊新樹店等3家門市搬遷的重新開幕，目前店數約74間，8月中亦將再展清水及楠梓2店，振宇五金希望每年以6至8家進度設立新門市，預計115年可達成設立第100家門市的目標，成為全台最大專業五金連鎖超商。