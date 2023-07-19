據悉宣德此次遭拖欠的應收帳款有部分是成品，因尚有價值存在，需要會計事務所再來做認定跟折抵，因此第二季暫不認列損益。
宣德表示，此案含宣德母公司及子公司總計曝險金額為應收帳款1.56億元，僅佔合併總資產之0.8％，尚無礙整體營運與未來擴展策略。最終實際損失金額，將視後續保護程序而定。至於相關認列的時程與金額，宣德將完全恪遵會計師之專業獨立意見、與主管機關之相關規定。
惟為保障股東最大權益，宣德表示，將持續關注事件發展，並將委請管轄地律師採取相對因應措施，積極追蹤案件進度及保全債權。
宣德（5457）19日發布重大訊息，公告公司客戶Vanmoof Asia Ltd.之母公司VANMOOF GLOBAL HOLDING B.V.經荷蘭當地法院，批准轉辦破產程序，並派兩位破產管理人，宣德強調，此案件為14日公告重訊之後續進度更新，針對此案，宣德除持續關注事件發展，並將委請管轄地律師採取相對因應措施。
據悉宣德此次遭拖欠的應收帳款有部分是成品，因尚有價值存在，需要會計事務所再來做認定跟折抵，因此第二季暫不認列損益。
宣德表示，此案含宣德母公司及子公司總計曝險金額為應收帳款1.56億元，僅佔合併總資產之0.8％，尚無礙整體營運與未來擴展策略。最終實際損失金額，將視後續保護程序而定。至於相關認列的時程與金額，宣德將完全恪遵會計師之專業獨立意見、與主管機關之相關規定。
惟為保障股東最大權益，宣德表示，將持續關注事件發展，並將委請管轄地律師採取相對因應措施，積極追蹤案件進度及保全債權。
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