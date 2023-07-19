據悉宣德此次遭拖欠的應收帳款有部分是成品，因尚有價值存在，需要會計事務所再來做認定跟折抵，因此第二季暫不認列損益。

宣德表示，此案含宣德母公司及子公司總計曝險金額為應收帳款1.56億元，僅佔合併總資產之0.8％，尚無礙整體營運與未來擴展策略。最終實際損失金額，將視後續保護程序而定。至於相關認列的時程與金額，宣德將完全恪遵會計師之專業獨立意見、與主管機關之相關規定。

惟為保障股東最大權益，宣德表示，將持續關注事件發展，並將委請管轄地律師採取相對因應措施，積極追蹤案件進度及保全債權。