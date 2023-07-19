恆生科技股指數跌近2%，成分股普遍下跌，金山軟件漲3.8%，表現最佳；其次為比亞迪電子漲2%。嗶哩嗶哩跌4.5%，表現最疲弱；其次為百度集團跌3.95%、舜宇光學跌3.8%。
騰訊持續受大股東減持拖累，繼周二跌逾4%後，目前再跌2%。
內需疲弱可能帶來衝擊，體育用品股齊跌，安踏跌近4%，李寧跌近3%，特步跌2%，滔搏跌1.3%。
銀行股獲利優於預期，隔夜美股主要指數全面收高，但中國經濟增長不如預期、大陸地產業危機升高和人民幣走弱持續給港股帶來壓力，周三恆生指數盤中跌1.35%，為18759.62點。國企股(H股)暫跌1.5%，為6305.07點。
恆生科技股指數跌近2%，成分股普遍下跌，金山軟件漲3.8%，表現最佳；其次為比亞迪電子漲2%。嗶哩嗶哩跌4.5%，表現最疲弱；其次為百度集團跌3.95%、舜宇光學跌3.8%。
騰訊持續受大股東減持拖累，繼周二跌逾4%後，目前再跌2%。
內需疲弱可能帶來衝擊，體育用品股齊跌，安踏跌近4%，李寧跌近3%，特步跌2%，滔搏跌1.3%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。