恆生科技股指數跌近2%，成分股普遍下跌，金山軟件漲3.8%，表現最佳；其次為比亞迪電子漲2%。嗶哩嗶哩跌4.5%，表現最疲弱；其次為百度集團跌3.95%、舜宇光學跌3.8%。

騰訊持續受大股東減持拖累，繼周二跌逾4%後，目前再跌2%。

內需疲弱可能帶來衝擊，體育用品股齊跌，安踏跌近4%，李寧跌近3%，特步跌2%，滔搏跌1.3%。

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