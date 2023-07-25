新北市道安會報今（25）日針對國內遭指「行人地獄」所做各項因應作為及具體成效，由警察局交通大隊進行專案報告，大隊長林泰裕指出，新北配合《道路交通管理處罰條例》修正提高罰則，自6月30日到7月24日止，取締車輛不停讓行人3176件，較去年同期增加219％。

鑑於車輛不停讓行人導致交通事故頻繁發生及死亡事故頻傳，遭國外媒體報導本國交通為「行人地獄」，因此行政院在今年4月決議，自5月份起由警政署規劃「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，另修正《道路交通管理處罰條例》，針對車輛不停讓行人提高罰則至6000元罰鍰，若因此致人死傷則可處7200以上3萬6000元以下罰鍰。

新北交大大隊長林泰裕表示，新北市於2月至4月即先行展開行人路權大執法，透過巡邏、交通稽查、路檢等各項勤務時，針對車輛未停讓行人及行人違規，依規定加強舉發3個月共取締1萬5007件，雖行人發生事故件數較去年同期增加23件，但死傷數據皆有下降。

新制6月30日上路後，新北市持續加強取締力道，統計至昨（24）日止，取締車輛不停讓行人3176件，較去年同增加2179件，增加幅度達219％，另也針對行人違規加強取締達1571件，總計今年至今涉及行人事故共8人死亡、1451人受傷，較去年分別減少10人死亡、194人受傷。

新北警強調將持續強力執法及宣導，並在易肇事路口設置科技執法設備，全天候防制危害行人違規行為，同時也呼籲駕駛行經行人穿越道或非號誌化路口應依規定停讓行人，行人亦請靠邊行走，穿越道路時專心勿滑手機，快步通過，以維護用路安全，朝向人本交通邁進，達到「遵守路權，你我安全」的最終目的。