因應杜蘇芮颱風可能帶來致災性豪大雨，雲林副縣長謝淑亞與水利署副總工程司張庭華25日至雲林沿海北港滯洪池、宜梧滯洪池檢視防汛整備，2滯洪池水位均已降至呆水位，根據氣象預報，颱風26、27日對雲林影響最大，台灣已1400多天沒有颱風來襲，呼籲民眾加強清理住家水溝與排水管，避免阻塞造成淹水。

2021年0802雲嘉南豪大雨，造成雲林沿海地區嚴重淹水，面對4年來首個颱風來襲，雲林縣政府不敢掉以輕心，謝淑亞特別邀張庭華等水利署相關人員前往北港滯洪池、宜梧滯洪池，檢視抽水站、抽水機等防汛設備，確保運轉順利無虞。

謝淑亞表示，針對中度颱風杜蘇芮可能會帶來強降雨影響中台灣，縣府已完成轄內水利設施整備工作，並持續加強相關工作，颱風來臨前空檔，也會請縣府水利處人員加強檢視各河川排水情形，全力防患災情發生，讓鄉親安心、放心。

張庭華說，因應杜蘇芮颱風來襲，水利署已召開防汛整備會議，盤點各地防汛熱點，務必作好防汛準備工作，台灣已1400多天沒有颱風來襲，提醒民眾要清疏排水管，避免淹積水情況發生。北港滯洪池、宜梧滯洪池都已預降至呆水位，將可發揮最大防洪效果。

縣水利處長許宏博說，縣府已完成轄內各抽水站、水閘門及移動式抽水機等水利設施巡檢及相關測試工作，以確保機組運轉無虞，另為因應短延時強降雨及增加滯洪池蓄洪空間，抽水站前池、滯洪池水量皆以機械抽排方式降至呆水位以下。

北港鎮長蕭美文提到，0802豪大雨造成北港大面積淹水，事後公所針對短延時強降雨問題，進行新街大排、農水路、地下雨水道通盤檢討，已爭取經費加以改善，希望能把水患減至最輕。