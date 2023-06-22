台南市長黃偉哲巡查疫情熱區仁德區建築工地的登革熱防治措施，並協助在工區內排水溝放置滅蚊藥。（洪榮志攝）

台南市登革熱疫情燒不停，不僅累計病例數已達21例，甚至連善化區都出現病例。端午節連假第一天，台南市政府在全市37個行政區同步辦理擴大孳生源清除誓師大會，市長黃偉哲特別前往疫情熱區仁德區感謝志工犧牲假期協助清消工作，還到附近的建築工地巡查協助放置滅蚊藥，並呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，合力阻斷登革熱社區傳播鏈。

黃偉哲強調，登革熱防治沒有假期，市府也相當重視防治工作，除了舉辦誓師大會及區里動員孳清外，更指示市府團隊全力完成環境孳生源清除工作，以落實家園整潔，防止疫情擴散。

環保局長許仁澤表示，登革熱防治應以孳清為主、噴藥為輔，應著重平時的環境整理及整頓，勝於噴藥工作。環保局趁著端午連假第一天，動員全市各區志工動手清除區內的髒亂點及廢棄物，並將人力分散至仁德區、東區、永康區等18處傳統市場進行稽查，一旦發現有孑孓就開單告發。

環保局還說，當台南市出現本土登革熱病例後，即要求仁德區與東區清潔隊聯手合作，針對病例居住地及活動地進行孳清與化學清消，並針對確診病例居住地及活動地點鄰近的市場進行專案稽查，以避免疫情持續擴散。

由於今天清晨台南市下了陣雨，環保局也呼籲，雨後積水是病媒蚊孳生的溫床，請市民務必加強環境巡查，並徹底清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器，留下的容器也要刷洗去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則必須定期清洗，並且加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生。