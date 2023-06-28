為了推廣環境教育，高市府環保局將於9月24日舉辦環境知識競賽，希望透過寓教於樂的方式，讓民眾廣泛吸收環境知識，競賽前10名均可獲得獎狀及禮券，第1名更可獲得1萬元禮券，各組前5名也將代表高雄市參加行政院環境保護署辦理的全國決賽。

今年環境知識競賽同時是行政院環境保護署辦理的全國決賽選拔，組別分為國小組、國中組、高中（職）組及社會組，各組前5名可以代表高雄參加全國決賽，環境知識競賽採「淘汰賽」及「驟死賽」二階段辦理，各階段賽若遇同分，造成超過或不足錄取名額情形，再以「PK賽」決定最後勝出者，競賽各組前10名可獲得500元到1萬元禮券或等值商品。

高市府環保局表示，舉辦環境知識競賽是希望藉由寓教於樂的競賽方式，深入淺出的問答，讓環境教育向下扎根，提升社會大眾對環境的敏感度及素養，落實愛護地球及全民綠生活行動，讓高雄成為環境教育典範城市及環境永續宜居城市。