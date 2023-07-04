旅美波士頓紅襪隊台灣好手張育成持續在小聯盟2A打復健賽，今天7局上敲出安打，今天總計4打數敲1安、有1次保送，持續調整手感。

張育成4月25日大聯盟比賽中，因為揮棒造成左手鉤骨骨折、動刀治療，之後雖然恢復速度比預期快，不過因傷勢反覆，5月底、6月初2度開始復健賽後又暫停休息，直到7月1日再度重啟復健賽。

張育成1日、2日連兩天在小聯盟2A出賽，總計7打數沒有敲出安打，今天紅襪隊2A與多倫多藍鳥隊2A比賽，張育成先發打1棒、守游擊。

張育成1局上敲出游擊方向滾地球出局，3局上敲出中外野方向飛球出局，5局上選到四壞保送上壘，7局上敲出安打，8局上敲出游擊方向內野飛球出局，今天單場4打數敲出1支安打，選到1次保送、有1得分，第3度重啟復健賽打到第3戰、安打出爐。

紅襪隊今天團隊敲出11支安打、攻勢串聯，5局上攻下4分、6局上拿下2分，8局上再添2分，9局上拿1分，終場以9比3拿下勝利。（編輯：李亨山）1120704