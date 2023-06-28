Ohtani's 27th homer on the 27th 🤯#GoHalos pic.twitter.com/10iFB1s12J — Los Angeles Angels (@Angels) June 28, 2023

Shohei Ohtani's night:

2 HR as a batter

10 Ks as a pitcher. 😱 pic.twitter.com/Bzm0Q3qvKF — MLB (@MLB) June 28, 2023

Shohei Ohtani had everything working on the mound. pic.twitter.com/ZlznAPhkOU — MLB (@MLB) June 28, 2023

日籍球星大谷翔平今雙刃出擊，繼首局開轟之後，7局再度補上陽春炮幫助天使添加保險分，本季第28轟出爐，也是大谷在6月的第13轟、大聯盟生涯第15次雙響炮。加上投球方面6.1局飆出10K只失1分，率天使以4比2力克白襪，大谷翔平獲得本季第7勝。

大谷翔平首局從白襪先發投手柯佩克（Michael Kopech）開轟，他將球扛向右外野看台，幫助天使先馳得點，取得1比0領先。回到板凳席的大谷翔平並未接受頭盔慶祝儀式，反倒是由貼身翻譯水原一平來代勞，第二打席大谷獲得保送上壘，第5局則是敲出安打，本季第24次繳出雙安以上表現。

前6局投球大谷翔平壓制力十足，只被擊出3支安打，不過7局上1出局遭攻佔一二壘後退場，中繼投手韋伯（Jacob Webb）接手被敲1安，失1分也算在大谷翔平頭上，總計大谷投了6.1局，被擊出4支安打失1分，狂飆10張老K，另有2次保送。

完成投球任務後，大谷翔平7局下再度開轟，大聯盟生涯第10次在自己登板時開轟，但以雙刀出擊敲出雙響炮則是第一次，6月一共敲出13轟，也追平個人在2021年6月的開轟紀錄。天使隨後再攻下1分，取得4比1領先，守護神艾斯特維茲（Carlos Estevez）雖在9局一度讓對手攻佔滿壘，最終仍成功關門，天使以4比2獲勝，大谷翔平拿下本季第7勝。