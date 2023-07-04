Everything is bigger in Texas. pic.twitter.com/ZdtLFUbvB3 — Houston Astros (@astros) July 3, 2023

遊騎兵、太空人在4日「德州內戰」最終戰打得驚天動地，太空人單局6分、前4局領先8分的優勢遭到遊騎兵全數追回，太空人終場以12比11險勝，在系列賽3勝1負力壓老大遊騎兵。今年遊騎兵重新登頂讓美西戰況十分激烈，戰績維持5成以上的天使也只能在同區暫居第3。

太空人第2局搶先發難，麥柯密克（Chas McCormick）、迪亞茲（Yainer Diaz）一上來就是「背靠背」的陽春炮。遊騎兵先發左投裴瑞茲（Martín Pérez）被安打與四壞保送弄到滿壘，又碰到塔克（Kyle Tucker）死纏著不放。當時已經滿球數，塔克仍把壞球追打成界外，逼得裴瑞茲在好球帶對決，塔克把握機會轟出滿貫全壘打！

裴瑞茲1.1局狂失6分退場，遊騎兵雖然有塔維拉斯（Leody Taveras）回敬兩分炮，太空人阿布瑞尤（Jose Abreu）第4局又補了3分炮，打到10比2領先。遊騎兵毫不遲疑開啟追分模式，詹考斯基（Travis Jankowski）4局下就敲了3分彈，第5局攻佔滿壘逼得太空人換投，詹考斯基適時敲安，追到只落後1分。

遊騎兵第7局靠著加西亞（Adolis Garcia）陽春炮追平，第8局席格高飛犧牲打超前比分！然而第9局上，遊騎兵以威爾史密斯（Will Smith）取代查普曼（Aroldis Chapman），遭到太空人阿布瑞尤、麥柯密克連續長打逆轉勝。此戰雙方合計25支安打，塔克4打數4安打4打點，他賽後說：「這是很巨大的勝利，他們是很強的隊伍，是我們分區的龍頭，從他們手裡贏下3場非常重要。」