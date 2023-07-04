Mike Trout exits the game after an apparent injury during his 8th inning at bat. pic.twitter.com/s0xSfpVQ3j — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 4, 2023

天使在系列賽首戰被教士痛打，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）還不幸在揮棒時疑似手腕受傷。第8局的時候，卓奧特把一顆曲球打成界外，揮棒之後甩了甩左手腕，他回到打擊區試揮兩下就叫暫停退場，情況不太妙。教士終場10比3獲勝。

卓奧特雖然季初表現不佳，他6月中調整打擊動作之後就好多了，近15場的打擊率0.333。此戰卓奧特4打數2安打，1次四壞保送，第8局他揮棒受傷退場，代打的莫尼亞克（Mickey Moniak）吞下三振。

如果卓奧特缺陣，對於爭取季後賽門票的天使將是重大打擊，他入選今年明星賽先發，現在也不確定能否順利上場。卓奧特曾在播客節目自曝為了保持健康，下定決心擺脫不良飲食習慣，他原先最愛的就是兩打或3打雞翅膀配上汽水，現在他不敢這樣放縱了。

賽後卓奧特說：「我揮棒之後有些不舒服，希望檢查結果只是手腕扭傷。我無法描述這種感覺，因為我的手腕從未受過傷。」

教士先發左投史奈爾（Blake Snell）7局無失分摘得勝投，他首局上對決大谷翔平，一連纏鬥7球成為四壞保送。第2次他讓大谷打成內滾出局，第3次又是四壞保送，第4次終於用滑球K掉大谷，兩人算是不分勝負。教士首局有波格茲（Xander Bogaerts）3分炮，第7局還有小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）清壘的三壘打，一路領先到結束。