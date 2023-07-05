Shohei Ohtani gives up back-to-back home runs for the first time in his career 😱



(via @MLB)pic.twitter.com/FwpXuZRJLy — SportsCenter (@SportsCenter) July 5, 2023

力爭季後賽席次的天使，卻迎來頭牌球星「神鱒」卓奧特（Mike Trout）脫離戰線的不幸消息，日籍球星大谷翔平將獨自扛起球隊，今（5日）以二刀流模式出戰，但面對多項打擊數據排在中後段班的教士，大谷討不到任何便宜，第6局遭到教士「背靠背」開轟退場，大谷翔平此戰主投5局挨7安丟5分，天使最終以5比8不敵教士，大谷承擔本季第4敗。

因右手指甲斷裂，大谷翔平先發登板延至今日，前3局雖能力保不失分，但送出2次保送讓人相當憂心，果真大谷翔平在4局下遭迎頭痛擊，教士安打加上保送攻占得點圈，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）二壘安打助球隊打進2分，大谷惡夢尚未結束，波格茲（Xander Bogaerts）先是炸裂一發2分炮，緊接著又是柯朗沃斯，再從大谷手中敲出陽春彈，教士取得5比1領先，大谷翔平6局下沒有解決任何一人就退場。

大谷翔平該場最後一球為四縫線速球，不過球速只有93英哩，賽後也證實是手指起水泡的影響。大谷翔平此戰投出5次三振，投出4次保送，本季防禦率高漲到3.32。3位牛棚投手陸續登板，僅有盧普（Aaron Loup）沒有失分紀錄，天使在比賽後半段再丟3分。

打線上少了卓奧特助陣，沒想到安森尼阮棟（Anthony Rendon）還因為自打球受傷，需要隊友攙扶才能退場。大谷翔平此戰被安排在第3棒，3打數吞下1K，沒有安打演出，天使後半段火力逐漸復甦，但已經為時已晚，天使仍以3分差敗北，苦吞最近2連敗。