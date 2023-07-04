00929是唯一100%聚焦科技股的高股息ETF，也是台股首檔主打月配的ETF，大大迎合存股族每月資金流需求，也因此，6/9上市首日成交量暴增，後續受益人數與規模也持續膨脹，成交量亦是高股息ETF前三名常客。

目前00929受益人數已突破5萬人大關，掛牌僅三周人數已成長204.6%，規模增至86多億元，是今年ETF新兵中，表現最耀眼者，顯示月配型ETF深受國人青睞。尤其00929首次配息就能敲出8.5%高殖利率，近日成交量明顯放大，今(7/4)日股價更一度攀升至15.89元，創下掛牌以來新高水準。

(資料來源：cmoney 各投信官網，資料日期：2023/06/30)

00929首次配息預計每單位配發0.11元，以6/30收盤價估算，年化配息率高達8.5%，雖然僅次於復華富時不動產(00712)及群益台灣精選高息(00919)的11%，不過，00929卻是最快能夠配息的ETF！自2020年以來發行的7檔高股息ETF，只有00929在成立後不久，即可配息8%，讓存股族馬上投資，就能很快領到熱滾滾的息收，其餘ETF則需等到60~180天才能開始配息。

舉例來說，00878成立時間落在除權息旺季末端，加上申購人數大增，當時尚未納入收益平準金機制，配息金額因而被稀釋，首次配息率僅1.33%；同為今年首次配息的00919，配息率雖高於00929，不過是成立後8個月，投資人才能夠領到第一次股息；反觀00929於6月成立，7月就能立刻領息，而且是8%高息，因此，00929堪稱是生得逢時，趕上台股除權息的尖峰時期，讓投資人馬上就能領到高配息。

由於00929後續還有京元電子、中光電、矽創等17檔成分股將於7月除息，將為00929再挹注充沛配息來源，未來可望持續配發高息，叩關百億規模指日可待！

(資料來源：各投信公司)

復華投信表示，00929首次除息日為7月19日，投資人若想參與該次配息，最晚須於7月18日前持有或買進，並於8月14日領息；若投資人想分批進場做中長期投資，則可至國泰證、元富證、玉山、兆豐、統一等券商進行定期定額布局，用長期持有的方式，與好公司共享盈餘（股息）。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。