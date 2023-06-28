台南本土登革熱累計已出現84起本土病例，其中仁德區達55例，仁德區成功里因病例居高不下，被視為熱區，成功里長鄭晴而今天宣布，即日起虎山實小後方台糖造林地暫停開放2周；牛稠子車站公園也暫停開放2周；保華宮夜市暫停營業1周。

仁德區成功里內有不少知名景點，其中虎山森林平日與假日都有許多遊客來走訪，還是拍婚紗的勝地，牛稠子車站公園也是新興景點，假日常湧入上百人拍照，但這2周來隨著登革熱疫情升溫，傳出有其他區民眾來此被蚊子叮咬而染疫，他說，基於避免疫情傳播，當務之急除了持續化學防治，也宣布暫停開放進入。

民眾對於噴藥有許多擔憂與疑慮，成功里明天起將針對受噴戶發放宣導傳單與防蚊液。(鄭晴而提供／曹婷婷台南傳真)

此外，保華宮及廟前廣場夜市向來都有不少民眾出入，近期也因傳出有廟方人員感染登革熱確診，他也宣布，每周四、六的夜市即起也暫停營業1周，後續將視登革熱疫情發展情況，再行開放。

民眾對於噴藥有許多擔憂與疑慮，成功里明天起將針對受噴戶發放宣導傳單與防蚊液。(鄭晴而提供／曹婷婷台南傳真)

鑑於登革熱防治進入2周來，民眾對於噴藥疑慮、擔憂仍多，包括里長、民代每天電話接不完，為解除民眾擔憂，仁德區在地議員吳禹寰也印製文宣，明天開始將向成功里民宣導噴藥流程及防護措施，並配合立委陳亭妃發送「防蚊液」給噴藥的住戶，希望減輕民眾疑慮。