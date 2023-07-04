基隆市環境保護局今年將招考儲備清潔隊員80名及駕駛30名，合計共110名，3日已於環保局網站（klepb.klcg.gov.tw）及甄試報名系統網站（klepb112.twexam.com.tw）公告報名期程、簡章及筆試題庫。報名資格為報名日前連續設籍基隆市滿4個月以上之國民，並符合國小(含)以上學校畢業或同等學歷，及需具備機車或汽車駕照。

駕駛類組另須持有職業大貨車以上之駕駛執照，並具有一年以上駕駛經驗，考試錄取標準將依成績高低名次順序遇缺遞補進用。

環保局表示，在考試部分，儲備清潔隊員類組分二階段甄試，採階段淘汰制，第一階段不合格者不得參加第二階段考試。第一階段體能測試於2023年8月27日於基隆市立體育館(辦理。體能測試占總成績75％，男生15公斤、女生8公斤砂包，負重進行30公尺折返（合計60公尺）競跑。體能測試以電腦方式計時，考生一律穿著運動鞋（不得赤足測試，否則視同棄權）。

一般生依體能測試成績高低排序前300名及保障名額考生成績不逾20秒者，於2023年9月17日進行第二階段筆試測試，筆試地點可於9月13日上午9時起至甄試報名系統網站查詢，如未參加筆試或零分者，取消錄取資格。筆試占總成績25％，測驗環保常識，筆試方式以選擇題作答。

駕駛類組為三階段甄試，三階段皆須參加，任一階段未參加者取消錄取資格。第一階段路考於2023年9月6日至9月8日，依報考人數考完為止，測驗內容包含型車前檢查及駕駛前安全動作、倒車入庫、平行路邊停車、曲線調頭等項目，於2023年9月17日進行第二階段筆試測試，筆試地點可於9月13日上午9時起至甄試報名系統網站查詢，如未參加路考或零分者，取消錄取資格。測驗環保常識，筆試方式以選擇題作答，第三階段則為證照及經驗。

環保局提醒，本次招考儲備清潔隊員暨駕駛一律採線上報名，報名時間為2023年7月26日至29日，為服務不黯網路系統報名考生，另提供現場輔助網路報名地點2處，分別為東光路253號及獅球路48巷1號，現場報名服務時間自7月26日至29日，上午8時30分至下午5時30分，中午不休息。

本次招考榜示日期訂於2023年10月12日，於環保局及甄試報名系統網站及各區公所公告欄公告錄取名單。如對本次招考作業有任何疑義，於上班時可逕洽旭祐科技股份有限公司，電話(04)2293-0302或環保局清潔隊，電話(02)2466-9897轉17，洽窗口楊先生。