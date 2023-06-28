全國記帳士信賴台灣之友會今天傍晚在台南市成立，吸引來自全台各縣市500名記帳士參加，這也是民進黨總統參選人賴清德百工百業後援會的第一場。不過，原本預定出席的賴清德，卻因天候不佳專機飛到台南上空無法降落，臨時折返台北，改由台南市長黃偉哲代為授證。

今天下午5點，全國記帳士信賴台灣之友會在香格里拉台南遠東國際大飯店舉行成立大會時，由於賴清德無法出席，改由黃偉哲代表授戰旗給記帳士公會全國聯合會理事長嚴秀琴，立委陳亭妃、郭國文、林俊憲也都到場拉抬聲勢。

黃偉哲表示，距離大選只剩短短7個月，雖然現在的民調還不錯，但不能大意。賴清德副總統從1996年擔任國大代表、1999年起連任4屆立委、2010年起連任2屆台南市長，直到2020年與蔡英文總統搭檔擔任副總統，如今準備競選總統，一步一腳印絕對禁得起考驗，不會前後矛盾。

黃偉哲還呼籲在場支持者，除了要支持賴清德當選，也要支持民進黨的立委參選人順利當選，繼續在國會過半。