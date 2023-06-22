零售業的營運模式隨著疫情過後消費者行為轉變跟著改變，由於當前消費者在購物時更習慣三件事情：透過網路收集資訊、獲得清楚的商品分類、體驗客製化的服務，遠百針對這些消費習慣趨勢積極展開相關行動方案。

遠百表示，為顧客提供更貼心、客製化的消費體驗，包括：運用POS、APP、社群平台等多元管道，提供豐富的消費資訊，再結合顧客關係管理(CRM)系統與AI數據分析，傳送專屬的商品訊息與購物優惠，讓顧客來到遠百購物時能夠體驗跟網路購物一致的客製化服務。此外，AI數據分析結果，也將成為優化店內商品分類、擺設的參考，讓顧客更便利找到需求商品，輕鬆消費買更多。

除了秉持創新、轉型、多角化的經營目標，以維持穩健的獲利能力之外，遠東百貨旗下各零售事業體也將持續布局新市場，擴大市佔率，擁有51年歷史的遠百寶慶8月將啟動拆除，規畫原地重建一座高規格、新風貌的環保百貨，位於大巨蛋園區的SOGO CITY預計114年第1季以前全區開幕完成，營業面積3.6萬坪，是台北市最大量體的購物中心，至於重慶遠東城籌備明年第2季開幕，商場面積2.4萬坪，位居雙軌交通樞紐，日均客流量80萬人次，將建造成為中高端消費新地標。

遠百表示，遠百將打造更有特色的商場空間，並以豐富的商品，獨家的品牌，精彩的活動，細緻的服務，提供獨特的消費體驗，成為追求時尚，享受高品味生活的社會大眾心目中首選的百貨。