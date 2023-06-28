關注美股27日表現，S&P500上漲49.59點，上漲幅度1.15％，收在4,378.41點；；道瓊指數上漲212.03點，上漲幅度0.63％，收在33,926.74點；那斯達克上漲 219.89點，上漲幅度1.65％，收在13,555.67點。費城半導體指數大漲126.64點，收在3,642.41點，漲幅3.6％。

第一金投顧分析，台股呈高檔震盪拉回，人工智慧（AI）類股因漲多而持續修正，資金湧進生技醫療類股，台灣亞太生技展預計7月26日至30日登場，生技股在營運加溫及7月生技月加持下，有望延續多頭行情。

此外，大盤27日量縮回檔，小破月線，下檔月線、季線及半年線上揚，下檔有支撐力道，盤勢有望先下後上，可擇優佈局基本面佳、有業績題材、低基期及產業進入旺季等個股，聚焦生技醫療、遊戲族群、汽車零組件、蘋果概念等類股，勿追高漲多個股、嚴控資金持股水位及風險控管。

凱基投顧分析，大盤近兩日呈現高點不過高、低點破低格局，延續先前拉回探低走勢，在此空方慣性未改變之下，短線仍應提防指數下探風險，另就技術面而言，大盤失守月線，5日及10日均線向下交叉，日KD跌落80，指標高檔鈍化不再，均線及指標皆呈現整理結構，觀盤及操作宜先等待止跌訊號。