鴻海2023年前5月自結合併營收2.34兆元、年減2.08％、仍創同期次高。首季本業獲利淡季續強，惟受業外認列轉投資夏普173億元投資損失，使歸屬母公司稅後淨利128.24億元，季減達67.92％、年減達56.45％，每股盈餘0.93元，雙創近3年低點。
展望後市，基於目前已進入新舊產品轉換期，加上2021年缺料狀況在去年上半年緩解，致使去年上半年拉貨動能高於一般季節性表現，在比較基期較高狀況下，鴻海維持先前展望預期，預估第二季營運展望將呈現季減、年減「雙降」的季節性淡季表現。
鴻海預期第二季營收將季減3～15％、年減逾15％。四大產品線中，元件與其他產品估季增3～15％、約略持平去年同期。雲端網路及電腦終端產品估約略持平首季、年減3～15％。消費智慧產品則預期季減、年減逾15％。
鴻海董事長劉揚偉維持2023年營運持平的審慎看法，但看好人工智慧（AI）伺服器需求躍進速度，預期下半年可能會有「三位數」的倍數成長。同時，集團在半導體的布局步伐將跑得更快，預期未來2年將是鴻海車用IC密集設計導入的首波高峰。
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