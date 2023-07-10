威剛表示，該公司維持先前對記憶體產業的看法，除了第二季DRAM現貨價已經止跌持穩，看好DRAM合約價也將在下半年落底。

技嘉6月維穩雙增 單月、單季寫同期新高
鮮活6月合併營收5.57億元 同期新高
上銀6月及上半年營收年減 只創同期第四高
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