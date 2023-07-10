威剛表示，該公司維持先前對記憶體產業的看法，除了第二季DRAM現貨價已經止跌持穩，看好DRAM合約價也將在下半年落底。
威剛6月營收22.83億元 看好DRAM合約價下半年落底
記憶體模組大廠威剛（3260）10日公告6月合併營收為22.83億元，月減6.96％、年減23.87％；第二季合併營收68.66億元，季減4.76％、年減21.18％；累計今年上半年合併營收為140.75億元，年減23.8％。
記憶體模組大廠威剛（3260）10日公告6月合併營收為22.83億元，月減6.96％、年減23.87％；第二季合併營收68.66億元，季減4.76％、年減21.18％；累計今年上半年合併營收為140.75億元，年減23.8％。
威剛表示，該公司維持先前對記憶體產業的看法，除了第二季DRAM現貨價已經止跌持穩，看好DRAM合約價也將在下半年落底。
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