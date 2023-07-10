聯發科目前約一半的營收比重仍與手機相關，中國5月份手機市場銷量持續年減，反映中國手機需求仍顯低迷，使聯發科短期營運逆風將延續。對此法人認為手機競爭壓力大，中低階手機需求疲弱，僅中高階或高階市場較有買氣，2023年全年手機出貨量預估為11億隻。

惟聯發科積極布局車用市場，將開發整合輝達GPU小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，5G滲透率持續加深，將在未來貢獻營收成長動能。