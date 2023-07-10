聯發科目前約一半的營收比重仍與手機相關，中國5月份手機市場銷量持續年減，反映中國手機需求仍顯低迷，使聯發科短期營運逆風將延續。對此法人認為手機競爭壓力大，中低階手機需求疲弱，僅中高階或高階市場較有買氣，2023年全年手機出貨量預估為11億隻。
惟聯發科積極布局車用市場，將開發整合輝達GPU小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，5G滲透率持續加深，將在未來貢獻營收成長動能。
IC設計龍頭聯發科（2454）10日公布6月合併營收，達382億元，年減25.1％，月增21.07％，累計前六月合併營收1,937億元，年減35.07％。第二季營收符合聯發科財測預期，季增達2.59％，雖然反映客戶對市場需求謹慎，仍達成估計之高標水準。展望下半年，法人表示智慧型手機終端需求能見度有限，惟最壞情況已過，可望逐步回升。
聯發科目前約一半的營收比重仍與手機相關，中國5月份手機市場銷量持續年減，反映中國手機需求仍顯低迷，使聯發科短期營運逆風將延續。對此法人認為手機競爭壓力大，中低階手機需求疲弱，僅中高階或高階市場較有買氣，2023年全年手機出貨量預估為11億隻。
惟聯發科積極布局車用市場，將開發整合輝達GPU小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，5G滲透率持續加深，將在未來貢獻營收成長動能。
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