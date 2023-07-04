分析師指出，全球AI熱潮已成主流趨勢，未來展望仍佳，可望成為今年台股全年的投資焦點，在選股上，若是漲幅已大的個股需要謹慎，不妨挑選尚未跟漲、又有實質業績支撐的個股。另外，6月營收的業績表現，將是股價是否繼續彈升的關鍵點。

盤面上，台積電(2330)開高後，力守平盤上方；AI概念股今日人氣強強滾，緯創(3231)獲美超微伺服器訂單，一度狂飆9%以上，股價站上百元大關、廣達(2382)晨盤衝至167.5元，創23年新高價，日KD黃金交叉；IC封裝測試多頭氣勢如虹，精材(3374)直衝漲停144.5元鎖住；陽明除息首日攻上漲停板54.2元鎖住、長榮(2603)連2根漲停後，今日開高後漲幅收斂至3.4%。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，由於聯準會態度再度轉鷹，預期台股短線將維持震盪，但從歷史數據來，歷年每逢景氣衰退末跌段觸底回升時，美股往往有不錯的表現，由於經濟數據多具有滯後性，反觀股市多提前反應，預期一旦美股再次翻揚，則有利於台股與外資對台股的態度。

即使短線面臨回檔，孫傳恕指出，市場仍期待下半年台股企業獲利將由負轉正，且電子優於傳產，根據保德信預估，今年科技股獲利成長較為顯著的族群，包括光電、ASIC、矽晶圓、電子標籤等，年增幅有望達2成至4成，傳產則有生技，特別是CDMO、新藥族群，獲利年增幅預期9成起跳，以及觀光、餐飲、風電等，獲利年成長可望繳出5成至7成的好表現，建議短期可觀察具有基本面的族群，等待逢低介入時點。