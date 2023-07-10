而現階段，基本面已在景氣循環底部，半導體庫存仍在緩和去化中，台股在短線震盪回檔的過程當中，可留意下半年獲利動能強、營運前景相對看好的中小型績優股，並關注台股中小型基金表現。

日盛小而美基金研究團隊列出三大因素，預期台股的下檔風險有限。其一、 通膨數據已明顯降溫，美國聯準會（Fed）下半年停止升息的大方向不變。二、電子業雖然需求平平，但庫存調整仍有成效，未來供應鏈狀況再惡化機率不高。三、人工智慧（AI）興起為長期趨勢，台灣電子業將顯著受惠。因此，指數長期來看將是震盪盤堅格局，業績能見度較高的個股仍具有大的上檔潛力。

日盛小而美基金研究團隊表示，由於美國景氣較預期強勁，Fed停止升息時間往後延，可能影響近期股市表現，但今年下半年停止升息的態勢不致反轉，全球股市的長多展望不變。

選股方面，建議投資人可關注AI、電動車、能源相關等相關類股。